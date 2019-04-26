"مهما كلت مش هتشبع"..استشاري يوضح أفضل طرق تناول الفطار والسحور

تحدث الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، عن النظام الغذائي الذي يجب أن يتبعه المسلمون في رمضان بعد الصيام.

وقال نزيه، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، إن الوجبات الرئيسية في رمضان يجب أن تكون 4 وجبات وليس وجبتين فقط، إلا أن الـ4 وجبات تلك يجب أن يكونوا منضبطين، مع ضرورة شرب المياه "على قد ما نقدر" حد وصفه.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن الوجبة الأولى يجب أن تكون بمثابة "فطور تمهيدي" مكون من نوعين سوائل، سائل سكري وحساء دافئ، وذلك من أجل تهيئة المعدة، ومن ثم وقف الأكل لمدة نصف ساعة.

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وأكد: بعد النصف ساعة يمكن تناول الفطور الرئيسي العادي، مشددًا على أن يتم تناولها دون نهم أو إفراط، ثم تناول وجبة ثالثة بين الفطور والسحور، تكون عبارة عن فاكهة، مضيفًا: "تماشيًا مع العادات تكون يوم فاكهة ويوم حلويات".

أما عن وجبة السحور، قال: "يجب أن تكون قبل النوم بساعتين، على أن تخلو من الملح والشطة والتوابل والأغذية المركبة"، ناصحًا أن يتم تناول بعض "الكاكاو" لتقليل الشعور من العطش.

وأوضح: "مهما كلت في السحور عمرك ما هتشبع، لأن عندك يوم طويل من أول الفجر لحد المغرب، المهم إنك لا تتناول شيء يتعبك".

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