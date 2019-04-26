ميريام فارس تطلق صيحة المعطف الصيفي الرياضي

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جديدة لها أحدثت ضجة كبيرة في أوساط التابعين.

وظهرت فيها بإطلالة أنيقة للغاية حيث ارتدت معطفاً من الفرو الأبيض الناعم جداً.

ولكن بدا أنها اعتمدته كلباس صيفي حيث تبين أنها ارتدت سروالاً قصيراً جداً مع حذاء رياضي.

وأكملت اللوك بأكسسوارات شملت عدداً من الأساور وفولاراً أحاطت به رأسها. وأثارت بذلك ضجة كبيرة عبر تطبيق الصور والفيديوهات وحقّقت في وقت قصير أكثر من 227 ألف إعجاب.

وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم الشديد بهذه الإطلالة غير المسبوقة. وتعليقاً على الصورة كتبت الفنانة: "أشعروا بالحب".

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وكانت ميريام أشعلت التطبيق في وقت سابق بسبب فيديو نشرته لطفلها وهو يقوم بتلوين البيض على طريقته، وسمع صوته وهو يضحك معبراً عن شعوره بالفرح. وحقق المقطع أكثر من 884 ألف مشاهدة.

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