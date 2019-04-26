الجينز الأبيض يعود مِن جديد هذا الصيف مع قصّات مختلفة

بدأ فصل الصيف وظهر سروال الدينم الأبيض، الذي يعد قطعة من الملابس التى يسهل تخريبها من خلال جلسة واحدة خاطئة، مع ذلك أثبت الجينز الأبيض أنه غير قابل للتدمير باعتباره اتجاها، وفي كل صيف يعود الجينز الأبيض، على ردار الموضة.

ورغم أن الكثيرين لا يرحبون بفكرة ارتداء سروال باللون الأبيض فإن الجينز الأبيض بات رائجا بين مجموعات عدد كبير من مصممي الأزياء مثل أليكسا تشانع مصممة العصر الحديث، ولياندرا ميدين مؤسسة الموضة الحديثة لعصر الموضة في موقع مان ريبلير.

وتطور الجينز الأبيض من شكلة الأصلي إلى أشكال عدة من السروال الضيق المنخفض الخصر، التي ارتدته جينيفر لوبيز وبريتني سبيرز، إلى شيء أكثر أناقة. تحول هذا السروال المصنوع الدينم السميك إلى قصات فضفاضة على الساق مع وخط خصر عالٍ، مع إمكانية دمجه مع بلوزة ناعمة لجعله أكثر أناقة.

وتتوافر هذه السراويل الصيفية الجذابة والأكثر طلبا لدى متاجر "أكني ميكا" في شكل سروال مستقيم الساق، بقيمة 240 جنيها إسترلينيا، وتعد هذه السروال من أكثر السروال المطلوبة على موقع Lyst العالمي للبحث عن الأزياء، والذي سجل زيادة بنسبة 30 في المائة في عمليات البحث منذ الشهر الماضي.

وتمتلك متاجر كوز سروال جينز بيضاء مع ساق ضيقة مقابل 69 جنيها إسترلينيا. وفي ليفيز مع ساق واسعة، بسعر 85 جنيها إسترلينيا. وفي توب شوب تاتي التصاميم مع ساقة مستقيمة قصيرة نسبيا بقيمة 49 جنيها إسترلينيا فقط.

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