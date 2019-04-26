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انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا ما فعله مسلمون بكنيسة مارجرجس في مصر والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 08:45 مساءً - نشب حريق ضخم، اليوم الجمعة، في كنيسة مارجرجس في محافظة المنيا بصعيد مصر، بسبب ماس كهربائي، موقعاً خسائر كبيرة بالممتلكات والمقتنيات، ما دفع مجموعة كبيرة من الأهالي المسلمين الموجودين في المكان إلى التدخل وإطفاء الحريق.
وأكد الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي، في بيان له، أن الحريق اندلع في المخيم الذي تم إعداده للصلاة بكنيسة مارجرجس بمطاي؛ نظراً لظروف هدم الكنيسة، في الساعة الرابعة صباح اليوم.
وقال جوارجيوس: "أتى الحريق على كافة محتويات المكان من هيكل وكراسٍ وأثاث وسماعات، وتحركت كافة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والأدلة الجنائية والحماية المدنية".
وأوضح أنه تمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية في الأرواح، مشيراً إلى أنه يشتبه بصفة مبدئية أن يكون سبب الحادث على الأرجح ماس كهربائي، لعدم وجود أي شخص في مكان الحريق أثناء وقوعه.
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