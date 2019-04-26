بالصور| إطلالة جديدة لـ هيفاء وهبي تشعل مواقع "السوشيال ميديا"

نشرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء بـ"لوك" مميز، مرتدية حذاء شتوي برقبة طويلة، مع سترة بيضاء صيفية، كشفت عن ذراعيها.

وتخلت وهبي عن الشعر الأسود، والروز، التي ظهرت بهم مؤخرًا، بل اعتمدت على اللون البُني الغامق، مع مكياج ترابي غامق.

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وتفاعل متابعو هيفاء وهبي مع الإطلالة التي حصدت نحو 64 ألف تسجيل إعجاب، مشيدين بها.

ومن المُرجح أن تكون تلك الصيحة، أحدث وجهات العلامة التجارية الجديدة beauvoyou، الخاصة بالفنانة هيفاء وهبي، التي أطلقتها مؤخرًا.

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