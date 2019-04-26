بالفيديو| ياسمين رئيس تهنئ جمهورها بعيد "شم النسيم"

قبل أيام من احتفالات بأعياد الربيع، قررت الفنانة ياسمين رئيس مشاركة جمهورها بمقطع فيديو جديد، خلال احتفالها بـ"شم النسيم"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". واختارت "ياسمين" ارتداء أزياء بيضاء قصيرة، مزينة بـ "ترتر" لامع كبير ذات ألوان متعددة. Advertisements وظهرت الفنانة الشابة خلال تمايلها، في مقطع فيديو لمت يتجاوز الـ20 ثانية، معلقة باللغة الإنجليزية: "عيد شم نسيم سعيد". ولاقى الفيديو، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، التي حصدت خلال الساعات الماضية على 64 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنتي عندك فرق توقيت ولا أيه"، و"جميلة في كل أحوالك"، و"مبهجة". ​

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