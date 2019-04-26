بالصور والفيديو| إطلالة بسيطة لعروس علي جبر في حفل زفافها

احتفل اللاعب علي جبر مدافع نادي بيراميدز ومنتخب مصر، مساء أمس، بحفل زفافه بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بحضور عدد من اللاعبين ومسؤولي فريقي الزمالك وبيراميدز والجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وظهرت العروس "هايدي" بإطلالة بسيطة خلال الحفل، مرتدية فستان أبيض بسيط ضيق، كشف عن كتفيها، وينتهي بجزء منفوش من عدة طبقات، وطرحة طويلة لفتها حول أحد ذراعيها.

واعتمدت زوجة علي جبر، على "مكياج" بسيط بألوان هادئة بأنامل خبير التجميل علاء التونسي، الذي نشر مقطعًا مصورًا من كواليس إعداد الـ"لوك" الخاص بزفافها، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر مصفف الشعر اللبناني شاهدي لحود، صورًا عبر حسابه بـ"إنستجرام" من كواليس تصفيفه لشعر العروس، التي اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، إذ رفع الجزء الأعلى من الشعر وانسدل بقيته على كتفيها وظهرها، فيما زيّنه بتاج مرصع بالفصوص.

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وجاء حفل مدافع فريق "بيراميدز" حافلا بالعديد من المشاهد السعيدة، التي شملت غناء الفنان محمد حماقي واللبناني وائل جسار، وسط تفاعل العروسين واللاعبين بالرقص والغناء.

وكان فريق "بيراميدز" فاز على "الزمالك"، الثلاثاء الماضي، بهدف دون رد من توقيع علي جبر، ليتسبب هدفه في اعتلاء الفريق صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة.

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