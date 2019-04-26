الملابس البراقة أحدث الصيحات حتى في النهار جرّبيها على طريقة هؤلاء النجمات

يبدو أنّ الملابس البراقة أصبحت من أبرز صيحات الموضة في هذا الموسم. والدليل على ذلك أن عدداً كبيراً من النجمات وشهيرات مواقع التواصل ارتدينملابس مصنوعة من قماش براق في مناسبات مختلفة.

وخلال أحدث حلقات برنامج المواهب Arabs Got Talent تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بسروال ملون براقمع كنزة براقة باللون الفضي وحققت أكثر من 98 ألف إعجاب.

وكذلك أشعلت الإعلامية السعودية لجين عمران تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" بعدما نشرت صورة التقطت لها خلال مقابلة خاصة بمجلة "لها".

وظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأخضر البراق وحققت أكثر من 28 ألف إعجاب.

وأذهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها بصور نشرتها على حسابها على التطبيق بعدما التقطت لها في كواليس إحدى الحفلات. فقد اختارت فستاناً براقاً باللون الفضي في جزئه الأعلى والبرتقالي الفاتح في جزئه الأسفل.

وتعليقاً كتبت: "الفستان الراقي من إبداع المصمم الخطير صديقي ظاهر باقر" وحصلت على أكثر من 39 علامة إعجاب.

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أما النجمة اللبنانية مايا دياب فظهرت في أحدث حلقات برنامج "هيك منغني" الذي تقدمه على شاشة قناة MTV اللبنانية مرتدية فستاناً مفتوح الساق باللون الأصفر البراق. وأبدى أكثر من 121 ألف متابع إعجابهم بإطلالتها.

فماذا عنك؟ هل ستجرؤين على ارتداء الملابس البراقة حتى في المناسبات والجلسات النهارية؟

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