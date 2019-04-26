موديلات أزياء مطبعة بالورود لإطلالة صيفية منعشة

القاهرة - لايف ستايل لا تغيب الأزهار عن إطلالات الربيع والصيف، فهي مرادفة لانتعاش أجوائه ومرحها. ولمجموعات هذا الموسم، أبدع المصممون بتقديم طبعات الورود بمختلف الأشكال والأحجار والألوان.. فجاءت الأزياء عابقة لعطر الأناقة. قد يهمك أيضـــــــًا

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