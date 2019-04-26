محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
الشعور بالتميز وأنك شخص فريد من نوعك، بالتأكيد أمر جيد ويسعى إليه كثير منا، وتعد موسوعة جينيس للأرقام القياسية أكبر كتاب لتوثيق أمور وأشياء ليس لها مثيل آخر، ومن ضمنها الكثير من الأشياء الغريبة التي لا يصدقها البشر، وتتنوع هذه الأشياء بين قدرات جسدية وأخرى عقلية. ولعل كان آخرها إعلان رجل الأعمال البريطاني إيفرارد، عن دخوله لـ"جينيس" بأسرع "توك توك" في العالم.
وفي هذا الموضوع نستعرض لكم صور لأغرب الأشياء التي ضمتها موسوعة جينس للأرقام القياسية خلال الصفحات التالية...
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بعد اعتزام بريطاني دخول "جينيس" بـ"توك توك".. أغرب حالات سجلتها الموسوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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