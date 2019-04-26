ملابس محجبات غير تقليدية من وحي الفاشينيستا دعاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 أبريل 2019 05:11 مساءً - باتت مهمّة تنسيق الفتاة المحجبة لملابسها سهلة عمّا قبل، إذ إنها كانت تقع في حيرة في اختيار الملابس وتنسيق الألوان، ولكن مع ظهور موضة الفاشنيستاز المحجبات على الساحة، أصبحت المرأة المحجبة تستوحي اطلالاتها اليومية منها، ولهذا جمعنا لكِ اطلالات غريبة وغير تقليدية للفاشينيستا دعاء الحسين، لكي تلهمكِ :
تعشق مدونة الموضة تنسيق الألوان معا كالأزرق واللون الوردي، اللون الأصفر مع الأزرق، وكذلك فهي تتجه إلى أحدث الصيحات مثل الـ crop top وتنسقها مع ملابسها بشكل أنيق للغاية، أيضا تجرب صيحة الكاروه وصيحة الـ تي شيرت أو البلوفر المزين بوحدات لامعة إلا أنها تنسيفه بشكل كاجوال وأنيق.
أما من حيث الاكسسوارات فهي تعشق موديلات النظارات الغير تقليدية وكبيرة الحجم، وتحاول بقدر الإمكان أن يكون لكل لوك نظارته الخاصة، والحقائب تجرب بشكل كبير الحقائب الكروشيه بألوانها وأحجامها المختلفة.
الفاشينيستا دعاء هي حقا ملهمة للـ محجبات في كونها متجددة، وتبحث عن التغيير الذي يلائم جسدها وفي نفس الوقت يحاكي الموضة.
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