مكياج ناعم مثالي لشهر رمضان... هكذا تطبقينه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 أبريل 2019 05:11 مساءً - المكياج الناعم أحد أساليب المكياج الرائجة جداً في عالم الجمال راهناً، وفي الوقت نفسه يمنحك طلة ناعمة وراقية ملائمة لشهر رمضان، بعيداً عن التكلف والبالغة. لذلك، سنقدم إليك الدليل الكامل للحصول على مكياج ناعم متوهج ومشرق، فطبقيه في رمضان لتنعمي بإطلالة هادئة وبسيطة.



تنظيف وترطيب البشرة

في البداية، نظفي بشرتك بغسول لطيف وجففيها بفوطة قطنية ناعمة، من ثم طبقي كمية بحجم حبة البازلاء من كريم الترطيب خاصتك ووزعيها على أنحاء وجهك كافة، بحيث يظل مكياجك صحيحاً وليس دهنياً.



تغطية مثالية

إذا كانت بشرتك صافية، استخدمي مرطباً ملوناً، أما إذا كنت تفضلين مزيداً من التغطية، طبقي كريم الأساس بلون قريب من لون بشرتك، لكن فقط على الأماكن التي فيها شوائب وتصبغات. من ثم، طبقي الكونسيلر على الهالات السوداء تحت العين، بواسطة فرشاة صغيرة مسطحة، واسحبيها أسفل عينيك. وإذا كنت تعانين من لمعان البشرة، طبقي الباودر بلون مطابق للون بشرتك، فهو يمتص أي فائض من زيوت البشرة، واحرصي على عدم استخدام البرونز للحفاظ على بشرة طبيعية. بعدها، استخدمي بلاش كريمي ناعم بلون قريب الى لون خدودك الطبيعي، وطبقيه على تفاحة الخدين، كذلك استخدمي القليل منه على شفتيك لتعزيز لونها الطبيعي.



مكياج العيون

لمظهر طبيعي ناعم ومشرق، قومي فقط باستخدام طبقتين من الماسكرا على رموشك، بإمكانك اعتماد الماسكرا البنية أو السوداء. من ثم، مشطي حاجبيك واملئي الفراغات فيهما بقلم حواجب مطابق للونهما، ولا تبالغي في رسمة الحاجبين للحفاظ على إطلالة هادئة جداً.



مكياج الشفاه

أسهل طريقة للحصول على لون شفاه طبيعي، من دون وضع أحمر شفاه على الإطلاق، استخدمي مقشراً لطيفاً لإزالة خلايا الجلد الميتة وزيادة تدفق الدم في الشفتين. من ثم، طبقي بلسم الشفاه المفضل لديك، فهو يمنحك لمسة طبيعية وصحية.

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