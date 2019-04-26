اختاري أحمر الشفاه حسب برجك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 أبريل 2019 05:11 مساءً - اختيار لون أحمر الشفاه يرتبط بلون البشرة وأسلوب المكياج الذي تعتمدينه. ولكنه في الوقت نفسه يرتبط بشخصيتك وذوقك. ولأن الأبراج الفلكية تحدّد شخصية صاحبها، ستجدين في ما يأتي درجات أحمر الشفاه التي تناسبك وفق برجك الفلكي.



برج الحمل



تتميز صاحبة برج الحمل بشخصية واثقة وقويّة. لذا فإن أحمر الشفاه الذي يليق بهذه الشخصية هو الأحمر الناري الذي يزيد من جرأة إطلالتها.







برج الثور

تتمتع صاحبة برج الثور بشخصية رومنسية وحالمة. ما تحتاج إليه هو الحصول على إطلالة ناعمة تندرج في خانة الألوان الوردية الزاهية أو لون النيود.







برج الجوزاء

هي شخصية غريبة وعفوية تبحث عن إطلالات مريحة ولافتة في الوقت نفسه، هي تبحث عن لوحة ألوان مشرقة ولعلّ أحمر الشفاه باللون الزهري القويّ أو الفوشيا الفاتح هو الخيار الأنسب لصاحبة برج الثور.







برج السرطان

تبحث صاحبة برج السرطان العاطفية عن إطلالة كلاسيكية ناعمة تظهر شخصيتها الواثقة. الخيار الأمثل بالنسبة إليها هو أحمر الشفاه باللون البنفسجي الناعم أو الزهري الخافت.







برج الأسد

تًعرف شخصية برج الأسد بجرأتها وحبّها للفت الأنظار، وهذا ما يجعلها تبحث عن درجات ألوان لافتة وجريئة كالبرتقالي والأحمر والمرجاني، مع تركيبة غلوس لمّاعة.





برج العذراء

تدرك صاحبة برج العذراء تماماً ما تريده، فهي صاحبة شخصية عمليّة تبحث عن إطلالات هادئة رصينة وفي الوقت نفسه لا تخلو من الأنوثة. درجات اللون البيج والبيج الزهري هي الأنسب لها.

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برج الميزان

هي شخصية متوازنة وغير متسرّعة، ولكنها في الوقت نفسه تبحث عن المغامرات وتعشق التحدّي. لوحة الألوان الغريبة والجريئة هي ما يناسب صاحبة برج الميزان ولعلّ أبرز ألوانها اللون الأزرق أو الأرجواني أو التوتي.. وهي درجات داكنة ولافتة.







برج العقرب

صاحبة برج العقرب هي امرأة غامضة تبحث عن الإثارة والجرأة. أحمر الشفاه ذات الألوان الداكنة هي ما يناسب ملامحها وإطلالاتها.







برج القوس

رياضية، مغامرة ومليئة بالطاقة. هذه هي السمات التي تتمتع بها صاحبة برج القوس. هي بحاجة إلى ألوان صارخة تلفت الأنظار مثل اللون الزهري القوي أو درجات النيون الفاتحة والتي تمنحها إطلالة مشرقة ومتفائلة.





برج الجدي

شخصية حازمة وأنيقة، تبحث عن خيارات كلاسيكية وتقليدية. أحمر الشفاه ذات الدرجات العارية كالبيج والنيود هي التي تناسب صاحبة برج الجدي وتظهر أناقتها.





برج الدلو

هي شخصية حماسية وودّية تبحث عن إطلالات مفعمة بالأنوثة والدلال. درجات الألوان الوردية والمائلة إلى اللون التوتي هي ما يليق بصاحبة برج الدلو.







برج الحوت

تتمتع صاحبة برج الحوت بشخصية حساسة وحالمة. أحمر الشفاه الكرزي يمنحها حضوراً لافتاً وفي الوقت نفسه أنثوياً بامتياز.