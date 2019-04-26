أفضل مكون طبيعي لشد وتبييض البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 أبريل 2019 05:11 مساءً - لطالما أثبت الكركم أنه أحد المكونات الطبيعية ذات القدرة العالية على العناية بالبشرة، حيث يعمل على شد البشرة وتبييضها ومحاربة ظهور علامات التقدم في السن، كما أنه يقضي على شولئب البشرة، كالبثور وحب الشباب والاحمرار...

انطلاقاً من ذلك، تعرفي الى فوائد الكركم للبشرة واستخدميه باستمرار للحفاظ على بشرة مشدودة وبيضاء.

القضاء على التجاعيد

يؤدي الكركم دوراً فاعلاً في تقشير خلايا البشرة الميتة والقضاء على التجاعيد، لا سيما إذا استخدمته مع الحليب وضبّقته على وجهك، إذ يشتمل على مواد ذات تأثير فعال جداً في الحد من الخطوط الدقيقة والمساهمة في شد البشرة.



تبييض البشرة

يعمل الكركم على معالجة اسوداد البشرة والتخلص من البقع الداكنة عليها وتجديد خلاياها، فما عليك إلا خلطه مع قليل من عصير الليمون أو الخيار واستعماله كماسك على وجهك.

معالجة شوائب البشرة

يعالج الكركم احمرار البشرة والبثور وحب الشباب، إذ يشتمل على مضادّات تحارب الالتهابات والبكتيريا، ما يخفف من احمرار بشرة الوجه ويحد من ظهور حب الشباب.

معالجة الحروق

يعدّ الكركم من أهم المواد الطبيعية التي تساعد في تسريع شفاء الحروق وتجديد خلايا البشرة.

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البشرة الدهنية

يمتلك الكركم فوائد كثيرة للبشرة الدهنية، حيث يعمل على تنظيم إنتاج الغدد مادة الزهم الزيتيّة، التي تجعل بشرة الوجه دهنية. ولمضاعفة تأثيره في إنتاج الكمية اللازمة من هذه المادة، امزجيه مع قليل من عصير البرتقال وضعيه على وجهك ثم اغسليه بالمياه الدافئة.

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