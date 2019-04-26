مناكير بألوان صيفية لطلة مفعمة بالحيوية والانتعاش

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 أبريل 2019 05:11 مساءً - الصيف هو فصل الورود والأجواء المرحة والمنعشة، لذلك لا بد أن ينعكس ذلك على اختياراتك لألوان المناكير، حيث يتوافر العديد من اختيارات طلاء الأظافر التي ستضفي على طلتك حيوية لا مثيل لها. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أجمل ألوان المناكير الصيفية لطلة حيوية ومنعشة.



Le Vernis Longwear Nail Color من شانيل

يتميز هذا المناكير من شانيل بلونه الأحمر المائل الى البرتقالي، وعلى رغم أنه لون قوي وجريء، إلا أنه خيار رائع لمختلف نشاطاتك الصيفية، وسيمنحك إطلالة مميزة.



La Laque Couture in Blac Arty من إيف سان لوران

هذا المناكير مستوحى من الكتابة على الجدران في الشوارع، وقد صُمم تكريماً لهذا الفن المميز، فلونه الأبيض الداكن سيضفي عليك لمسة ناعمة تلائم جداً أجواء الصيف المليئة بالمرح والحيوية.

Ballet Slippers من Essie

يتميز طلاء الأظافر هذا من Essie بلونه الوردي الناعم والمريح، ويمكنك اعتماده في مختلف الأوقات، كونه يتماشى مع ألوان ملابسك كافة. فإن كنت من محبات الإطلالة الهادئة والناعمة، سيشكل هذا المناكير خياراً رائعاً لك هذا الصيف.

Pantone من Butter London

سيجعل هذا المناكير من أظافرك تبدو وكأنها كالشعاب المرجانية، فلونه الرائع يضج بالحيوية. فإذا كنت من محبات الألوان القوية في الصيف، لا تترددي في اعتماد هذا المناكير المميز من Butter London.

Advertisements

Lover's Creep من Smith & Cult

يتميز هذا العطر بتركيبته التي تدوم طويلاً، وبلون القرمزي الجذاب، والذي سيضفي على إطلالتك لمسة مفعمة بالجاذبية والأنوثة، فتحرري هذا الصيف من ألوان المناكير التقليدية واعتمدي طلاء الأظافر Lover's Creep من Smith & Cult.

تابعي أيضاً

ألوان مناكير جاذبة للبشرة العنبية

اعتني بأظافرك خلال فصل الصيف

أبرز موضة المناكير في مدن عالمية... ستعجبكِ بالتأكيد