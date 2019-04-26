انت الان تتابع تفاصيل خبر تطورات جديدة في قضية مقتل طفل فلسطيني في بلجيكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 04:25 مساءً - أصدر القضاء البلجيكي أمراً باعتقال 5 أشخاص على خلفية مقتل طفل فلسطيني، يبلغ من العمر 9 سنوات، في مركز استقبال للاجئين شمالي البلاد.

وقال المدعي العام البلجيكي، في بيان نشره الخميس، إن نتائج التحقيقات أظهرت بأن موت الطفل دانيال نتج عن أسباب غير طبيعية.

وأشار المدعي العام إلى أن الطفل أخذ كرهينة قبل أن يُقتل، وأن المعتقلين بتهمة القتل يحملون الجنسية الفلسطينية وأعمارهم تتراوح ما بين 19 و34 عاماً.

بدوره أكد المتحدث باسم النيابة العامة، كريستوف أيرتس، مثول أربعة من المتهمين الخمسة أمام قاضي التحقيق المكلف بالملف، وقد وجه إليهم الاتهام وأمر بإيداعهم السجن، وفقاً لما أوردت وكالة "فرانس برس".

وبحسب النيابة فإن الطفل الفلسطيني المولود في لبنان، كان يقيم مع والدته في مركز لطالبي اللجوء في رانست (شمال) لدى اختفائه.

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وشوهد على دراجة هوائية داخل المركز. وأطلقت عملية بحث عندما عثر على الدراجة وحدها، أدت إلى العثور على جثته في حفرة داخل مركز الاستقبال بعد ظهر الأربعاء.

المعلومات الأولية للنيابة العامة بينت أن الوفاة مشبوهة، وهي ناجمة عن أعمال عنف. وقال المتحدث باسم النيابة إنه لم يتم حتى الآن توقيف الوالدة "لكن الوضع قد يتغير".

من جهته قال رئيس الوزراء شارل ميشال، في تغريدة له على "تويتر" لدى تقديم التعازي لهذه "الوفاة المأساوية": إن "تحقيقاً شفافاً ومستقلاً سيفتح. وسينال المسؤولون عقابهم".

من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام محلية أن المعتقلين نفوا التهم التي وجهت إليهم.

جدير بالذكر أن بلجيكا تخصص 22 ألف مكان لطالبي اللجوء، الذين يتحدر معظمهم من مناطق النزاع، لا سيما من سوريا وأفغانستان والعراق وفلسطين.