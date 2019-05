8 عبارات عفوية من قاموس فيفي عبده: "مش كل قط يتقاله يا مشمش"

جماهيرية واسعة حققتها الفنانة الاستعراضية فيفي عبده طوال مسيرتها الفنية، بدأتها منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي بفيلم "من عظماء الإسلام"، لكنها انتقلت إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام القليلة الماضية، عندما أنشأت حسابًا رسميًا للتواصل مع محبيها داخل مصر وخارجها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في يونيو 2013، والذي تجاوز عدد متابعيها به 4 ملايين و600 ألف شخص حتى الآن.

لقطات فوتوغرافية توثق ذكريات الماضي وأحداث الحاضر، ومقاطع فيديو ساخرة وأخرى راقصة، هو أغلب ما تنشره فيفي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بطريقتها العفوية في مخاطبة متابعيها، الذين يعبرون عن محبتهم لها بتعليقات متعددة، تحاول الرد عليها بعبارات عامية أو إنجليزية، رغم عدم إتقانها لقواعدها أو مهارات نطقها، لتكرر العديد منها بالأخطاء ذاتها، التي أصبحت علامة مميزة لها، لا تحاول التخلي عنها مطلقًا.

وفي ذكرى الميلاد الـ66 لفيفي عبده أو "فوفا"، كما تحب أن يطلق عليها محبيها، الموافق اليوم الجمعة، يستعيد "هن" أبرز العبارات العامية العفوية التي تعتاد قولها بطريقة سليمة أو خاطئة، وتجد صدى واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، الذين يعيدون استخدامها بشكل ساخر، وهم كالآتي:

- 5 موووواه

تعبير تلقائي تستخدمته فيفي عبده في مقاطعها المصورة لتعني إرسال 5 قبلات لمتابعيها، لكنه حظى بانتشار واسع بين متابعيها الذين كرروا استخدامه فيما بعد، لتقدم "فيفي" برنامجًا فنيًا تستضيف خلاله نجوم الفن في الوطن العربي بعنوان "5 مووووواه"، عبر فضائية "Ten" في العام 2015.

- "اسكوزمي"/ Excuse me

عبارة إنجليزية تنطق "إكسكيوز مي"، وتُقال عندما يريد الشخص أن يجذب الانتباه نحوه بشكل مهذب، خاصة عندما يرغب في توجيه سؤال لشخص آخر، أو الاعتذار عن الإزعاج أو المقاطعة.

- "مش كل قط يتقاله يا مشمش ومش كل فار يعرف يختار"

عبارة عامية تكررها فيفي عبده باستمرار خلال المقاطع المصورة، التي تداوم على نشرها عبر حساباتها، وتشير إلى الاستخفاف بقدرات شخص ما، حتى لا يميل للغرور والتعالي فيما بعد.

- "كيس بيج هاج"/ Kiss and big hug

عبارة باللغة الإنجليزية تعني "قبلة وحضن كبير"، وتستخدمها فيفي عبده في توديع محبيها في نهاية أغلب مقاطع الفيديو، التي تنشرها عبر "إنستجرام".

- "صم تايم كده وصم تايم كده"

عبارة جمعت فيها "فيفي" بين العامية العربية واللغة الإنجليزية، وتعني أنها في بعض الأحيان بحال يختلف عن أحيان أخرى، واستخدمتها خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "تخاريف"، المُذاع عبر فضائية "MBC".

- "أي سوير أي لاف يو"/ I swear I love you

هي عبارة باللغة الإنجليزية أيضًا، وتعني "أقسم لك أنني أحبك"، وتستخدمها فيفي في ختام مقاطعها المصورة أيضًا للتأكيد على محبتها لمتابعيها.

- "5 أيوة بقى ويلا بقى"

عبارة أخرى اشتقتها فيفي عبده من تعبير "5 مواه" بعد انتشاره، وصفتها بالـ"تحابيش" التي تصاحبه، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، بالأمس.

- "أي كانت بيليف إت"/ I can't believe it

عبارة باللغة الإنجليزية تعني عدم القدرة على تصديق شيء ما، وتستخدمها الفنانة بشكل مستمر خلال حوارتها التليفزيونية ومقاطعها المصورة بمواقع التواصل الاجتماعي.

