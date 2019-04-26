لمسات مكياج من وحي كايا غربر تُظهِر جاذبية ابتسامتك

تعتمد عارضة الأزياء الشابة كايا غربر، التي ورثت جاذبية ملامحها من والدتها العارضة الأشهر سيندي كراوفورد، لمسات مكياج ناعمة تناسب سنّها وتظهر جمالها ولا تلجأ للمكياج القوي إلا إذا تطلبت إطلالتها ذلك. وتميل كايا إلى اعتماد أحمر شفاه الغلوس الناعم لتبعد ملامح وجهها عن الحديّة، وتظهر جمالها الشاب بأسلوب ناعم وعصري. لذا فهي تختار درجات الغلوس البيج أو الشفافة فتظهر ابتسامتها في غاية الجاذبية.

ولأنها تتمتع بعينين بنيتين ساحرتين، تضفي كايا على نظراتها مزيداً من الجاذبية من خلال اعتماد ظلال عيون بألوان ترابية، وتضع الماسكرا بأسلوب يزيد من كثافة رموشها وطولها. أما لبشرتها الحنطية، فهي تعتمد كريم أساس بتركيبة خفيفة تناسبها ولا تؤذي بشرتها الشابة، كما أنها لا تحتاج إلى طبقة سميكة لإخفاء عيوب وجهها.

ولكن في بعض الأحيان، تضطر كايا إلى اعتماد ماكياج قوي لعينيها حسب ما تقتضيه عروض الأزياء التي تشارك فيها. فعلى سبيل المثال ظهرت في عرض لدار شانيل CHANEL للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2018 بمكياج عيون دخاني بدرجات الأزرق القويّة، فبدت ملامحها حادة بعض الشيء.

وفي عرض فندي للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2018 ظهرت كايا بإطلالة جريئة حيث تلوّنت غرّتها بدرجة اللون الأزرق القويّة وبدت ملامح وجهها خالية من المكياج باستثناء خط الأيلاينر العريض والمجنّح الذي لفت الانتباه إلى عينيها.

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ومن الإطلالات التي لفتتنا أيضاً، كانت إطلالتها على خشبة عرض موسكينو لربيع وصيف 2018 إذ تألقت بشعر قصير وإكسسوار شعر لافت مع مكياج عيون مؤلف من خط أيلاينر بارز وماسكرا، وزادت من جرأة إطلالتها من خلال اعتماد محدّد شفاه من الغليتر باللون البرونزي.

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