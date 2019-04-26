تألقي بمجوهرات "هابي هارت وينجز" من شوبارد

رقة الرفيف المرهف لأجنحة الفراشة، تجتمع مع قوة أنفاس الحياة. ففي البداية، كانت أحجار الألماس المتحركة داخل قلب تؤدي رقصة حيوية ورشيقة لا تنتهي، وتغيّر العالم بحركاتها المستوحاة من النساء اللواتي يرتدينها. فكان شعار "أحجار الألماس الصغيرة؛ تفعل أشياء كبيرة" أسلوباً تعبر به مجموعة (Happy Hearts) عن حيويتها باعتبارها القلب النابض لدار شوبارد. واليوم، تنضم لها مجموعة جديدة تجسدها الفراشات وتحمل اسم (Happy Hearts Wings). تتسم هذه المجموعة بطابعها الرقيق المرهف، وتتجلى في تشكيلة متألقة ومتكاملة تضم عقود وأساور وأقراط وخاتم مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط وعرق اللؤلؤ.

فراشات تنطلق في رحلتها بحرية وعطاء

بأجنحتها المرهفة التي ترسم في الهواء عند تحركها شكل القلب، تعتبر الفراشة الرمز الأسمى الذي يجسد مفهوم الرشاقة والتحوّل، ومنحت كامل رقتها وقوتها الرمزية لروائع مجموعة (Happy Hearts Wings). لاسيما أنها وجدت أسلوب تعبير رائع في هذه الرؤية الجديدة المنضوية ضمن مجموعة (Happy Hearts) الشاملة التي تتردد فيها أصداء رموز دار شوبارد. فقد ارتصف قلبين من عرق اللؤلؤ ليشكلا أجنحة فراشة تتدلى من قلب يتراقص داخله حجر ألماس، ليبدو التوازن المثالي لهذا الإبداع من المجوهرات كتجلٍ خيالي لرفرفة هامسة، وعنصراً رمزياً يتجسد في مجموعة مصنوعة بأكملها من الذهب الوردي عيار 18 قيراط. وبذلك، تزين هذه الحلية الإبداعية قلادة وعقداً وسلسالاً لليد وسواراً صلباً وخاتم وزوجاً من الأقراط، تتناوب فيها هذه الحلية الإبداعية مع قلوب من عرق اللؤلؤ وقلوب أخرى تتراقص في داخلها أحجار الألماس. فتمثل النتيجة النهائية في مجموعة لا تقاوم استخدم فيها عرق اللؤلؤ المستخرج بعناية من قلب الأصداف ليضفي على المجموعة نعومته ورقته النفيسة.

أثر الفراشة

ما هي التأثيرات التي قد يتركها رفيف الأجنحة؟ في مستصغر الأمور تكمن التأثيرات العظيمة. وتماماً مثل تأثير الفراشة فإن "أحجار الألماس الصغيرة؛ تفعل أشياء كبيرة". يعتبر الاستمتاع بعيش "الحياة الحلوة" إحدى المبادئ التي قامت عليها دار شوبارد ومصدراً لزخمها الدافع وقوتها الإبداعية. ومع حركة كل إيماءة وتحية، تتفاعل أحجار الألماس المتراقصة لتتجاوب بحركتها المتجددة باستمرار وتتناغم مع حركة المرأة التي ترتديها. فأحجار الألماس المتراقصة ترمز للحيوية الهائلة والقوة اللامتناهية الكامنة في قلب المرأة المعطاءة السخية؛ للمرأة ذات "القلب الكبير" العزيزة جداً على دار شوبارد. هذه القوى الدافعة الرقيقة والقوية في آن معاً تتوجه إلى قلب مجموعة (Happy Hearts Wings)، ومن ثم تنشر أجنحتها لتطوف بها في شتى أرجاء العالم. لتكون بمثابة تحية تقدير خاصة ورمزاً للعطاء النابع من الاهتمام أو للابتسامة المشرقة التي تشع على هذا الكون كله.

مجوهرات تفيض بالمعاني والرمزية

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تضم مجموعة (Happy Hearts Wings) مجوهرات رمزية ترتديها المرأة كتمائم تلامس جسدها. وبفضل الخفة المبهجة لهذه الإبداعات تغدو الرفيقة المثالية للمرأة في حياتها اليومية، وتنشر سحرها الرقيق الآسر على الناس من حولها. بأسلوب حر وشخصي، تنعكس التقلبات اللامتناهية للفكر والقلب من خلال هذه المجوهرات المفعمة بالرمزية، لتجد المرأة ذات "القلب الكبير" في التزام دار شوبارد الأخلاقي انعكاساً لعطاءها وقيمها الشخصية. ويكون ذلك هو تأثير الفراشة الذي ينطوي على تماسك عميق يتخلل سلسلة الروابط التي تجمع بين الخليقة والعالم الذي يضمها. فرفيف الأجنحة، ومجموعة من الألماس، ويد ممدودة بالعطاء، جميعها تكاد تكون شيئاً لا يستحق الذكر على الرغم من أنها تكاد تكون كل ما يستحق الذكر. وهو ما يحدث عندما يتكشف الجمال العريق لعالم بديع نصنع تفاصيله.

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