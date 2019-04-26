صور| 4 خريجات ينظمن معرضا لمنتجات رمضان في كفر الشيخ.."بإرادتنا نتحدى الظروف"

4 فتيات خريجات من كليات مختلفة بمحافظة كفر الشيخ، لم يجدن وظيفة حكومية فلم ييأسن وقررن تحدي الصعاب بمشروع خاص عبارة عن معرض يضم سلعاً غذائية بمختلف أنواعها يقمن بتجهيزها في المنزل "هاند ميد"، أطلقن عليه "جاليري التخفيضات".

"آية وأميرة وبيداء ومنى"، 4 فتيات استطعن خلال 3 أعوام متتالية توفير قرابة الـ60 فرصة عمل لعارضين من الفتيات والشباب في معرضهن، الذى يُنظم قبيل شهر رمضان من كل عام، بتخفيضات تصل لـ40%.

وتقول آية المغازي إحدى أعضاء الفريق: "خلال شهر رمضان يزداد إقبال الأسر على الشراء، وتكثر المتطلبات المنزلية، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم المعرض، لمواجهة جشع التجار ولأصحاب المحلات التجارية، وبعد أن حقق المعرض نجاحاً ، وسعنا قاعدة العارضين، وأطلقنا حملة دعائية برعاية أحد شركات المنتجات الغذائية، والتي قدمت تخفيضات كبيرة لأهالي محافظة كفر الشيخ، نقوم بتوفير كل السلع الغذائية وفوانيس رمضان، دون اللجوء للأسواق والتخفيضات الوهمية، وابتزاز التجار".

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وقالت أميرة سعيد الجديلي، إن المعرض يضم جميع السلع والمستلزمات الغذائية، "ياميش" رمضان، التمور، أنواع الأجبان والسمن والزيوت، والأرز، والمكرونة، الحلوى، وقسم خاص بالملابس، ومفتوح أمام الأهالي بشكل مجاني بنسب تخفيضات كبيرة، "عملنا حاجة لخدمة أهالينا، وتحدينا الجلوس في المنازل بمشروع خاص، مش هدفه الربح الكبير، على قدر توصيل رسالة أن كل واحد يقدر يكون ليه مشروعه الخاص، ويقدر يتحدى أي ظروف بإرادة وعزيمة".

تؤكد منى الدسوقي عمر، أن المعرض يوفر ميزة الشراء عبر الانترنت، حيث تصطحب الأمهات أبناءهم الذين يقوموا باختيار متطلباتهم بأنفسهم، فضلاً عن وجود قسم خاص بفوانيس رمضان، وملابس الأطفال ومستلزمات الدراسية، بجانب أقسام الحلوى والمواد الغذائية، والتي يعرضها أكثر من عارض بشكل يتيح للجمهور الاختيار والمفاضلة بين السلع، مؤكدة أن الأسعار في المعرض تناسب مستويات الدخل كافة.

بيداء الحبشي، ربما كانت الأكثر تأثيراً بين الفريق، فهي من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستطاعت بإرادتها تحدي كل الصعاب واستكمال دراستها حتى حصلت على الماجيستير، وواصلت العمل مع صديقاتها الثلاث، "المعرض يقام للعام الثالث على التوالي تحت شعار (رمضان جانا 3) ويضم نحو 60 عارضا وعارضة جرى التواصل معهم وتجميعهم تحت شعار جروب (جاليري التخفيضات) لعرض منتجاتهم، و مع اقتراب شهر رمضان المبارك يكثر الاستهلاك ، لذلك ننظم المعرض بنسب تخفيضات تتراوح بين 15 و40%".

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