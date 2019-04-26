صور| بفستان ميرندا كير.. بلقيس تحي حفل زفاف في الرياض

لفتت الفنانة الإماراتية ذات الأصول اليمنية الأنظار بإطلالتها، التي تشارك بها متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت الفنانة الإماراتية إطلالة ناعمة، بفستان طويل فاتح اللون، مزود بـ"كاب" طويل على الكتفين، بالإضافة إلى خطوط عريضة في منطقة الصدر، من توقيع مصمم الأزياء الأسترالي أليكس بيري، خلال إحيائها حفل زفاف بمدينة الرياض السعودية.

لقت هذه الإطلالة تفاعلا واسعا بين متابعي "بلقيس"، والتي حصدت على ما يزيد على 40 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات أبرزها: "كل فساتينك جميلة"، و"لبسك محترم وحلو"، و"تشبهين المغنية الأمريكية أريانا غراندي".

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وسبقت أن ارتدت النجمة العالمية ميرندا كير الفستان نفسه أثناء فترة حملها، خلال تسلمها جائزة Spa Awards في مارس الماضي.

يذكر أن المطربة بلقيس أحيت أول حفل خاص بالسيدات في الإمارات، في 21 مارس الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم في "ياس ووتروورلد" بجزيرة ياس، وهو الحفل الأول المخصص للنساء فقط في الإمارات.

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