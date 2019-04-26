كاتي بيري تُظهر أناقتها وتميُّزها بصحبة خطيبها في بيفرلي هيلز

نيويورك ـ مادلين سعاده
استمتعت المغنية كاتي وخطيبها الممثل أورلاندو بلوم بليلة رومانسية الأربعاء، إذ ارتدت كاتي بيري، البالغة 34 عامًا، التي ظهرت بشعر أشقر طويل جامبسوت باللون الأحمر مع حزام خصر ضيق، لتناول العشاء في مطعم ماديو في بيفرلي هيلز بصحبة أورلاندو 42 عاما.
وعززت كاتي مظهرها الأنيق مع ظلال الجفوف الزرقاء بالإضافة إلى طلاء الشفاه الأحمر، وارتدت زوجا من الأحذية الخلابة، تجمع بين اللون الأصفر والأحمر من مجموعة كالت جايا لصيف وربيع 2019، أثناء التقاط عدسات المصورين صورة مقربة لها ظهرت المغنية مع خاتم خطبتها الماسي الأنيق، كما شوهدت بيري مع شعر أشقر طويل وعلى الرغم من ظهرها على مدار العامين الماضيين بشعر أشقر قصير مما يدل على أن الجميلة الشقراء استعانت بشعر مستعار.
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وظهر أورلاندو بإطلالة غير رسمية حيث ارتدى قميصًا أبيض مع بنطال أزرق داكن، ومعطفا مبطنا أزرق فاتحا وأكمل مظهره بحذاء من الجلد البني.
وأعلن بلوم وبيري خطبتهما مؤخرا بعد علاقة حب استمرت 3 أعوام ، وكشف بيري مؤخرا أنهما لا يخططان إلى حفل زفاف كبير وفخم لكنهما يريدان حفلا يتسم بالبساطة.
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كانت هذه تفاصيل خبر كاتي بيري تُظهر أناقتها وتميُّزها بصحبة خطيبها في بيفرلي هيلز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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