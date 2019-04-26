أبراج تتغير حياتها نحو الأفضل في عام 2019

الأبراج والتوقعات الفكلية للعام 2019، تشمل العديد من المستجدات والأحداث السارة لجميع الأبراج. ولكن، بعض الأبراج ستشهد تغييرات جذرية ومن المتوقع أن تتبدّل حياتها نحو الأفضل. فمن هي هذه الأبراج التي ستتبدل حياتها خلال العام 2019!؟ "سيدتي نت" يطلعك على أبرزها في السطور الآتية:

الأبراج التي ستتغير حياتها نحو الأفضل هذا العام:

برج الثور: 21 نيسان- 20 أيار

حياة الثور على وشك ان تتغيّر بشكل جذري، وهذا التغيير سيكشف عن جانب جديد من شخصيته. فبرج الحمل الذي يعشق الروتين ولا يمكنه العيش من دونه، سيتخلّى عن الروتين في هذا العام. وسيشعر بثقة اكبر بالنفس وسيكون أكثر شجاعة وحماسة، لا سيما على الصعيد العاطفي. فهذا العام سيشهد تغييرات إيجابية وجذرية في الحب وسيكون عام الطاقة والشغف بالنسبة لمولود برج الثور.

أما على الصعيدين المهني والمادي، فإن الثور سيعمل بشكل جدي وهذه الجهود ستتم مكافأتها كما يجب. كما أن هناك تغييرات ستحصل على الصعيد المادي، خصوصًا في منتصف العام 2019. وسيحقق علاقات ناجحة.

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بشكل عام، فرص النمو على الصعيد الشخصي ستكون حاضرة وموجودة خلال العام الجديد. والتغييرات التي سيشدها ستكون على جميع الأأصعدة.

برج الأسد: من 23 تموز – 22 آب

برج الاسد، وأخيرًا سيتمكّن من اتخاذ القرارات الصائبة والخوات اللازمة والضرورية من أجل تحقيق احلامه. فعام 2019 هو عام التفهّم واليقين لمولود برج الأسد. وسيشهد تغييرات وبالرغم من صعوبتها ستكون إيجابية لصالحه. فالاشهر الاولى من العام ستكون للتركيز على الاصدقاء والعلاقات والاوضاع المالية. وسيكون هناك مفاجأة سارة بإنتظاره.

أما في الفترة الأخيرة من العام 2019، سيشهد برج الأسد تغييرات إيجابية على الصعيد الشخصي وسيجد الحوافز التي تدفعه للمضي قدمًا.

بشكل عام، سيملك الاسد الكثير من الطاقة والحماسة لتجاوز جميع العوائق ولن يكون بالأمر الصعب. فبرج الأسد سيخرج من العام ٢٠١٩ كشخص جديد.

برج العذراء: 23 آب ـ 22 أيلول

مولود العذراء، سيكون العام 2019 بالنسبة لمولود العذراء، العام الذهبي بكل ما من معنى للكلمة. كل الحظ وكل ما هو إيجابي على كل الاصعدة سيكون في متناوله. خلال العام الجديد العذراء سيخرج من قوقعته وسيتخلى عن كل مخاوفه وحذره وسيتولى زمام الامور. سيقود ما يحدث في حياته بالإتجاهات التي يريدها من دون خوف أو تردد.

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الكثير من الأمور الايجابية تنتظر العذراء، فالنمو الشخصي مؤكد، والربح المادي حاضر وبقوة، والحياة العاطفية ستكون في أفضل مراحلها. وستكون الفرص الجديدة متاحة له في كل مكان.

بشكل عام، فمولود العذراء سيشهد تغييرات جذرية سارة في العام 2019 على شتّى الأصعدة؟

برج الجدي: 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

سيجد مولود الجدي نفسه في أماكن كان يخافها سابقاً من مجرد التفكير بالدخول اليها، وهذا امر ايجابي بالنسبة إليه؛ إذ سيخرج من منطقة الراحة الخاصة به ومن عالمه الضيق.

في العام الجديد لن يشعر الجدي بالخوف من الكشف عن مشاعره أو عما يختبره. قد يبدأ عامه باختبار مشاعر عدم اليقين حيال حياته ولكن حين يحين موعد إتخاذ القرارات البرج هذا سيتخذ القرارات التي تكون صائبة.

سيشهد مولود الجدي خلال العام 2019، فرصًا جديدة للسفر وهذه الفرص ستترك أثرها الكبير على حياة الجدي؛ كونها ستفتح له افاقاً جديدة.

عام هام للجدي.. فهذا البرج سيشعر بأنه لا يقهر ولا شيء يخيفه، سواء كان الأمر يتعلّق بالعمل أو بالحياة العاطفية.

برج الحوت: 19 شباط – 20 آذار

سيشهد مولود الحوت خلال العام 2019، أحداثًا غير متوقعة وتغييرات عديدة متسارعة وغير عادية في حياته. وهذا امر ايجابي بالنسبة للحوت؛ إذ سيكون في حالة من البحث الدائم عن تجارب جديدة تتناسب مع شخصيته التي لا تهاب شيء.

فعام 2019، هو العام الذي يضع الحوت كل مخاوفه جانبًا، ويبدأ بالعمل على تحقيق أهدافه واحلامه. سيظهر الحوت الكثير من الخصال التمردية وسيفاجئ الكثير من الذين يعرفونه.

بشكل عام، الحوت سيكون مختلفًا تمامًا ولن يسمح لأي شخص باستغلاله بعد الآن. وسيفرض وجوده تاركًا جانبه الخجول وراءه. وسيشهد تغييرات جذرية في هذا العام. وستكون العلاقات ممتعة؛ لأن الحوت سيكون صادقاً مع نفسه قبل الاخرين.

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