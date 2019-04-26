انت الان تتابع تفاصيل خبر البحرين: شجار وطائفية بغرفة التجارة.. ووزير الخارجية يتدخل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 11:47 صباحاً - وقع اشتباك بالأيدي في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الصناعة والتجارة البحرينية، وسط تهديدات واتهامات وألفاظ بذيئة طائفية، الخميس، دعت وزير خارجية البلاد إلى التدخل.

وأوضح مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، توجيه المستشار سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، لعضو بغرفة التجارة بأنه "شيعي" و"ممول من إيران"؛ ليحدث على إثرها اشتباك بالأيدي.

من جانبه استنكر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، "سب" الطائفة الشيعية في اجتماع غرفة الصناعة والتجارة، وذلك في تغريدة له على منصة "تويتر".

من جهته أعرب مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية عن استنكار الوزارة لـ"التصرفات والألفاظ المشينة التي صدرت خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين مساء هذا اليوم (الخميس)".

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وبحسب ما أوردت صحيفة الأيام البحرينية "أكد المصدر بأنه قد وجب التنبيه بأن ما ورد من عبارات غير لائقة، وما صدر من تصرفات مشينة من أحد الحاضرين، لا علاقة له بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ حيث بدرت تلك التصرفات من المستشار القانوني الشخصي لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي لا علاقة له بالوزارة إطلاقاً".

بدورهم وقع أربعة نواب بحرينيون على بلاغ قدموه للنائب العام؛ يطالبون من خلاله بحبس المستشار، وفقاً لصحيفة "البلاد" المحلية.

من جانبهم أعرب بحرينيون عن غضبهم مما تعرضت له طائفة واسعة من الشعب للسب، مطالبين في وسم دشنوه على منصة "تويتر" بمعاقبته.

وطالب عدد من المغردين بترحيل المستشار إلى "بلده"، ذاكرين بأنه من أصول مصرية، وهو ما يتضح أيضاً من خلال لهجته.