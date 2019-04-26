"أوسكار دي لا رنتا" تعلن عن إطلاق خط لملابس النوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن ملابس النوم ستخضع لتجديد أنيق بفضل "أوسكار دي لا رنتا"، إذ أعلنت العلامة التجارية أنها ستقدم خطها الجديد لملابس النوم كجزء من مجموعة ربيع 2019.

ووفقًا لبيان العلامة التجارية، فإن المجموعة صُنعت في إيطاليا باستخدام أجود أنواع الحرير ودانتيل الشانتيلي، كما تم ابتكار طبعات حصرية ظهرت في جميع أنحاء المجموعة، هذه الأخيرة تم اقتباسها من الطبعات المستخدمة في المجموعة الجاهزة للارتداء.

بالإضافة إلى ذلك، برزت طبعة جديدة تدعى "توليب فيلدز" مستوحاة من الحقول المزهرة في هولندا في موسم الربيع.

وتشمل المجموعة الفاخرة روبات بأطوال مختلفة، أطقم بيجامة، قمصانًا، قفاطين، فساتين ليلية، وقمصان الكاميسول.

على الرغم من أن القطع مصممة للارتداء في المنزل، إلا أنه من الممكن ارتداء الروب مع قميص تيشرت وبنطلون جينز للحصول على إطلالة كاجوال لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.