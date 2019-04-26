عبايات رمضانية استوحيها مِن المدونة الكويتية سندس القطان

الكويت - لايف ستايل
اقترب شهر رمضان الكريم والذي عادة ما تكون العبايات هي عنوان الموضة الأول، لهذا تتحضّر الصبايا من الآن لاختيار أفضل العبايات الرمضانية للتألق بها.
وبدأت مدونات الموضة وبخاصة الخليجيات بالظهور بموديلات العبايات، كالمدونة الكويتية سندس القطان، التي تميل إلى اعتماد تصميمات العبايات بشكل خاص، كنوع من التعبير عن ثقافتها وهويتها العربية، لهذا اخترناها لكِ اليوم لتستوحي منها موديلات عبايات رمضانية تلتألقي بها في العزائم والمناسبات المختلفة، وستكون العباية السوداء الأساس في خزانتكِ، فموضتها لا تنتهي، وتصميماتها مختلفة ومتنوعة، كالعباية من سندس مع الجيوب الكبيرة الحجم باللون الرمادي، نسقيها بحجاب باللون الأسود، أو أضيفي لمسة من البهجة باعتماد حجاب باللون الأبيض الثلجي، أما إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أكثر فخامة، فاختاري العباية المفتوحة مع الشراشيب، التي ارتدتها سندس مع التصميم المزركش بالخطوط المائلة، نسقت معها حجابًا أبيض مناسبًا، حتى لا تبدو متكلفة، لكنها اعتمدت على شنطة بالشراشيب أيضًا، كان من الأفضل أن تكون أكثر بساطة.
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تعدّ ألوان النود لا غنًى هذا الصيف، فلِمَ لا تعتمدينها في رمضان 2019، كالعباية البيبي روز من سندس القطان، مع الحجاب الأسود، يمكنكِ معها اعتماد الصندل المدبب من الأمام، والشفاف من الجانبين، لإطلالة شبابية لن تضيف لكِ عمرًا، ولفتنا كذلك العباية المونكروم، ستكون رسمية ومناسبة للصبيّة الثلاثينية، إن أحببتِ أن تطلي بإحدى العزومات بإطلالة فخمة أكثر، مع الأكمام الواسعة باللون الأبيض، نسقي معها حجابًا باللون الأبيض أو الأسود، كلاهما سيكون مناسبًا، لكننا ننصحكِ باعتماد شنطة عصرية ميني تضفي بعض الحيوية على اللوك ككل.
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