"الملابس المستعملة" تكشف تزايد وعي المستهلكين بالأثر البيئي للأزياء

ينظر الناس عادة إلى إطالات المشاهير، مثل نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان التى ظهرت مع ملابس مستعملة للمصمم عزالدين علي في أسبوع الموضة في باريس، ومره أخرى ارتدت ثوب مستعمل لجان بول غوتييه وآخر لتيري موغلر لحضور أحد حفلات توزيع الجوائز، مما يشير إلى أن التغيير في مفاهيم الموضة قد بدأ، ولكن يبدوا أن السيدة التى تهتم بالموضة كثيرا، وتذهب دائمًا إلى الأزياء الفاخرة والباهظة الثمن قد بدأت في الدفاع عن الأزياء المستعملة والمستدامة.

وبدأ المستهلكين مع تزايد الوعي حول الأثر البيئي للأزياء، يبحثون عن طريقة أكثر استدامة للتسوق؛ لذلك اتجهوا إلي الملابس المستعملة.

ويبدو أن الملابس القديمة تزداد رواجًا في جميع المجالات، وحتى بالنسبة إلى ميغان ماركل دوقة ساسكس ، التي ارتدت ثوب لبيت الازياء الفرنسي ديور والذي يعود إلى الستينيات في حفل تعميد ، وفي ظهورها في مجلة فوغ ، كما لاقت هذة الملابس رواجا لدى متاجر أتش أند أم و اركيت اللذين أعلنوا عن قيامهم بتجربة بيع الملابس المستعملة والمستخدمة على مواقع الأنترنت الخاصة بهم.

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كما أطلق متجر براونيز للأزياء الراقية أيضًا العلامة التجارية "وان فينتيج" ، التي تستخدم المنسوجات العتيقة لصنع ملابس جديدة.

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كما أظهرت دراسة العام الماضي ،أن 64 في المائة من النساء على استعداد لشراء الملابس المستعملة مقارنةً بنسبة 45 في المائة في عام 2016 - ويُعتقد أنه بحلول عام 2028 ، من المرجح أن تكون 13 في المائة من الملابس في خزائن النساء من الملابس المستعملة. من المتوقع أن يصل تعميم الأزياء ، وهو مصطلح جديد يشير إلى العمر المعاد تدويره للملابس ، إلى 51 مليار دولار في غضون خمس سنوات ، بارتفاع عن 24 مليار دولار حاليًا ، وفقًا لتقرير موقع "ثريد أب " السنوي لإعادة البيع.

كما لاحظت ستيلا مكلور مؤسس المتجر الإلكتروني "ستيلر بوتيك" ، حدوث تحول، فعندما فتحت متجرها قبل 20 عامًا كان هناك وصمة عار تجاه ارتداء الملابس المستعملة لكن الآن اصبح ارتداء هذه الملابس يمثل روح العصر .

وبدأ الاتجاه نحو الملابس المستعملة في عام 2000 ، حيث تم الترحيب بها في شوارع بورتبليو ووكسفود سيركس الرائد في متجر توبشوب . في عام 2010 ،كما أطلقت شركة أسوس موقع ماركيت بليس الخاص بها ، والذي ساعد في جلب منتجات قديمة إلى جمهور أوسع عبر الإنترنت - وبشكل حاسم.

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