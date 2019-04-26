أحذية رجالية بإبتكارات تكنولوجية رائعة في ربيع وصيف 2019

تتجه أنظار محبي الأحذية الرياضية إلى الموديلات الجديدة المطروحة مع حلول موسم الربيع، والذي يشهد تقديم عددًا من الأحذية بإبتكارات تكنولوجية رائعة توفّر راحة أكثر للعملاء وتلبي إحتياجاتهم، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

حذاء AERANTIS

يعد ذلك الحذاء الإختيار الأمثل للإستعمال اليومي حيث يتكيف مع صاحبه، ويتميز بالأناقة بخطوط منحنية ودرجات متناسقة الألوان، ويملك نظاما لدوران الهواء بتقنيات حديبثة ومتطورة.

ويحتوي نعل الحذاء على نظام تهوية عالي التقنية "Ventilation System"، يساعد على دوران الهواء وإتاحة مساحة تنفس للقدم في الجزء العلوي مع بطانة ووجيوب هوائية لتبديد الحرارة.

حذاء Nexside

تتعدد مميزات هذا الحذاء ولكن أهمها إتاحة الفرصة للتنفس وتبديد حرارة القدم، حيث يملك نظام تعرق جانبي بتقنية متطورة لضمان قدرة كبيرة على التنفس من خلال ثقوب في جوانب النعل، كما يملك الحذاء أخاديد لإمتصاص الصدمات تشكل غرفا من الهواء متصلة بالخارج، بالإضافة إلى قوس التهوية الذي يشكل شبكة للتنفس من أعلى القدم.

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حذاء Nebula

يميز هذا الحذاء وزنه الخفيف وألوانه المتغيرة، بالإضافة لصناعته من الجلد الطبيعي تصلح للمشي في البراري، بلونه الأبيض مع شريط متباين.

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حذاء Nebula™X

وهو يعد النسخة المطورة من حذاء Nebula، حيث يأتي بنعل خاص يسمح بالتننفس مع ألوان الأحمر والأزرق الداكن والرمادي بتكنولوجيا متطورة وحديثة.

حذاء pastel

يأتي الحذاء بجلد سويدي متناسق مع الألوان الفاتحة من دون شريط، يمثل روعة الإتقان اليدوي.

حذاء moccasins

هذا الحذاء يأتي مقاوما للماء، مع طبقة جلدية رائعة بمظهر كلاسيكي رائع، ومناسب أكثر للمناسبات الصيفية.

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