بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير الديتوكس في المنزل

الفسيخ والرنجة والسردين أكلات تعود معظم المصريين على تناولها في شم النسيم، بل تعتبر الأكلات الرسمية لهذا اليوم، الذي غالبًا ما تجتمع فيه العائلات.

ويعتبر تناول مشروب الديتوكس عقب هذه الوجبات مهم جدا تجنبًا لأي أعراض تضر بجسم الإنسان مثل ارتفاع نسبة الأملاح.

الديتوكس هو مشروب صحي يعمل على انتعاش الجسم وتخليصه من السموم، كما أنه يساعد في الحصول على الجسم المثالي، ويمكن تحضر هذا الجسم بخطوات بسيطة في المنزل، بحسب ما ذكره موقع "the beauty madness".

مكونات الديتوكس:

شرائح ليمونة كاملة.

4 أعواد قرفة.

شرائح برتقال.

أوراق نعناع طازجة.

زنجبيل.

تحضير الديتوكس في المنزل:

توضع تلك المكونات داخل زجاجة ماء 1 لتر.

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وتترك في الثلاجة مدة كافية.

ويتم تناول 3 أكواب من ذلك المشروب يوميًا.

فوائد الديتوكس:

وتحتوي الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال على فيتامين c، ومضادات الأكسدة التي تعزز فقدان الوزن بشكل طبيعي، وتساعد في الهضم بصورة أفضل.

يحتوي على الألياف الغذائية التي تقضي على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما يعمل على خفض الكوليسترول وتسريع عملية فقدان الوزن.

ويحتوي الليمون والبرتقال على سعرات حرارية منخفضة، كما يمتلكان كمية هائلة من المياه التي تساعد على حرق الدهون في البطن.

ويعد النعناع مطهرًا جيدًا، ويزيل المواد السامة من الجسم، يحفز الطاقة، ويكبح الشهية، ويعطي شعور بالشبع.

كما تساعد القرفة والزنجبيل على تحسين الهضم، وزيادة حرارة الجسم، وبالتالي يسرع عملية التمثيل الغذائي والنتائج في فقدان الوزن.

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