تعد الفطائر من أنواع المعجنات المحشوة الشهيّة واللذيذة، وهي أكثر شهرة وصنعا كما يفضلها الأطفال والكبار، سواء كانت فطائر حلوة أو فطائر مالحة. وبالتزامن مع قرب عيد شم النسيم ، يٌقدم "هُن" طريقة عمل فطيرة شم النسيم. المكونات: فنجان صغير من السكر

2 ملعقة من الخميرة الفورية

2 كوب من الماء الفاتر

نصف كوب من الزيت النباتي

رشة من الملح

5 أكواب من الدقيق

2 ملعقة من بودرة الحليب طريقة عمل فطيرة شم النسيم: نخلط كأسين من الدقيق والخميرة والسكر والماء الفاتر وبودرة الحليب والملح في وعاء ونخلط حتى نحصل على عجينة متجانسة، ثم نتركها جانباً لمدة 10 دقائق ترتاح. ثم نضيف لها باقي كمية الدقيق والزيت. Advertisements نبدأ في تشكيل العجينة على شكل ظفائر أو على شكل دوائر بعد أن نحشوها بالحشوة المرغوب بها. نرتب القطع في صينية ونضعها داخل الفرن حتى تنضج وتحمّر. نخرجها من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد قليلاً ثم نضع داخل فتحاتها البيض الملون ونقدمها خلال إفطار شم النسيم. ​

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