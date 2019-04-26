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يعتبر البيض مادة أساسية في غذاء الإنسان، ويعتبر بيض الدّجاج هو أكثر أنواع البيض استهلاكاً، لما له من فوائد صحيّة كبيرة لاحتوائه على البروتين الحيواني الذي يحتوي على الأحماض الأمينيّة الأساسيّة الكاملة الهامّة للنمّو وبناء الخلايا.
ويرصد موقع "هن" القيمة الغذائية للبيض بصفة عامة، ولصفاره بصفة خاصة نقلا عن Web MD.
فوائد صفار البيض
يعتبر البيض غذاءً مناسبًا للأشخاص الذين يتّبعون حميات للتخفيف من الوزن.
يعتبر البيض مصدر غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة الهامّة لصحة الجسم، والتي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
يحتوي صفار البيض على الكروميوم الذي يساعد على إفراز الأنسولين في الجسم، الذي يسيطر على مستوى السكر في الدّم، وتقلل مادّة الكروميوم أيضاً من الكولسترول الضار.
يحتوي صفار البيض على فيتامين بـ (12) والتي تساعد الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النمو، وتساعد أيضاً في حالات الإصابة بالزهايمر.
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