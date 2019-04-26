بالفيديو| خبيرة طاقة تكشف خطورة وضع المرايا داخل غرف الأطفال

كشفت الدكتور سها عيد، خبيرة علم الطاقة، عن خطورة وجود المرايا في غرف النوم بشكل عام، وغرف نوم الأطفال بشكل خاص، وذلك خلال حوارها في برنامج "3 ستات"، الذي يُعرض على قناة "صدى البلد".

وقالت عيد، إنه كان في السابق يتم وضع المرايا داخل دولاب الملابس من أجل النظر إليها أثناء اختيار الملابس، ولكن حاليًا أصبحت موجودة داخل الغرف بحجم كبير للغاية، وهذا شيء خاطئ تمامًا.

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وأكدت: "المرايا دي المفروض تبقى في النوادي أو في الجيم، في الأماكن اللي فيها حركة وطاقة"، مشيرة إلى أن وجود المرايا في غرف النوم يؤدي إلى حالة نوم غير جيدة، وتسبب كوابيس سيئة، كما أن تواجدها في الحمام أمر غير جيد.

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