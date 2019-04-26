بالفيديو| طرق تلوين البيض خلال احتفالات شم النسيم

مع قرب الاحتفالات بشم النسيم، يعد تلويين البيض ورسم أشكالا عليه، أحد أهم طقوس الاحتفال بالمناسبة، حيث كانت البيضة ترمز إلى بداية الحياة على سطح الأرض حسب المعتقدات القديمة، الأمر الذي جعل تلوين البيض، مُرتبطًا بهذا اليوم.

فلم تجد طاولة طعام خالية من الأسماك المملحة، كالرنجة والفسيخ، وصحن البيض الملون، الذي يعد أحد مظاهر الاحتفال باليوم، خاصة لدى الأطفال.

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وبدلًا من الطرق التقليدية، والمعهودة، كانت مدونة "Blossom" نشرت من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يرصد عدة حيل لتزيين وتلوين البيض بشكل مختلف ومميز، وباستخدام أدوات بسيطة، طبقيها لأطفالك، وقدميها لهم في شم النسيم.

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