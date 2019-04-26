يعاني بعض الأشخاص من التهاب الأعصاب، فهو واحد من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على الإنسان، وتُسبب اختلالا كبيرا في وظائف الجسم، فضلًا عن عدم اتزانه، وقد يكون هذا الالتهاب في عصب واحد أو عدة أعصاب.
وإليكم علاج التهاب الأعصاب، وفقًا لما أورده موقع "healthhype" الطبي:
الاعتماد على العقاقير المُسكنة للألم، والمٌخففة لآلام العصب.
تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين ب 12، لتعزيز نمو الأعصاب وتجديدها.
تناول فيتامين "ب1 " لتقليل التهاب العصب.
الاعتماد على الأكلات الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم لحماية الأعصاب.
تناول الأطعمة الغنية بالبروتين لإصلاح وظائف الأعصاب.
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