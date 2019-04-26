الأحد.. انطلاق مهرجان الغردقة للجمال والأزياء

أيام وتنطلق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الغردقة للجمال والأزياء، المقرر إقامته بإحدى فنادق الغردقة، برئاسة ولاء رمضان رئيسة المهرجان.

وقالت "رمضان"، في بيان اليوم، إنه من المقرر تكريم علا هشام، صاحبة لقب الأميرة العربية 2018، خلال فعاليات المهرجان، فضلا عن انضمام بهية المغربية للجنة التحكيم في مسابقة أفضل خبيرة تجميل المقرر إقامتها خلال أيام المهرجان.

وكشف المشؤول الإعلامي لـ"هن" تفاصيل أيام المهرجان، المقرر أن اليوم الأول يشهد عدة محاضرات وندوات تحت إشراف مجموعة من الأطباء وخبراء التجميل، بينما تقام مسابقة أفضل خبيرة تجميل وعروض الأزياء بالليلة النهائية.

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ومن المقرر حضور عددا كبيرا من مصممي الأزياء على رأسهم إيمان فوزي، وخبراء تجميل وعناية بالبشرة والشعر، وبعض الفنانين أبرزهم إنجي خطاب، ندي بهجت، مني ممدوح، مؤمن خليل، أحمد رأفت، وإيناس عز الدين.

ويقام مهرجان الغردقة الدولي أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري.

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