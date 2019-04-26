الامارات | تصاميم «إيكو» الرمضانية أفكار مبتكرة لأفراد العائلة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك، تطلق «إيكو» مجموعة جديدة من الأحذية والحقائب لكل أفراد العائلة مستوحاة من عنصري الراحة والأناقة، لتكون عنواناً لخيارات نابضة بالحياة تلهم وتجذب عشاق الموضة. ويتزامن حلول الشهر الفضيل مع موسم الصيف الحار، وهذا ما يجعلنا نسعى لإيجاد كل ما هو مريح وعملي دون التخلي عن الأناقة والفخامة. سواء رغبتم بالأحذية المغلقة الرسمية والفاخرة أو بالصنادل المفتوحة الأنيقة، فهذه التشكيلة تضمن لكم مظهراً كلاسيكياً وإطلالة ملكية واثقة. تتسم المجموعة أيضاً بالبساطة والعملية التي تواكب إيقاع حياتكم السريع والعصري، كما تأخذ مظهركم إلى مستوى آخر من الأناقة والطابع الشرقي. تتيح لكم تشكيلة «إيكو» الرمضانية فرصة اختيارها في أي وقت، سواء للعمل أو التسوق أو لدعوات الإفطار والسحور، كما يسهل تنسيقها مع مختلف الأزياء كالجينز والعبايات أو حتى الملابس الرسمية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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