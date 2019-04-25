ملحم زين مغازلا زوجته في "حكايات لطيفة": "ولية أمر قلبي وتاج راسي"

قال الفنان اللبناني ملحم زين، إنه اُعجب بزوجته من أول نظرة وأول لقاء جمعهما، ولكن التطبيق العملي لقصة حبهما والمعرفة والتعامل استغرقت وقتًا طويلًا من أجل التعرف على الكثير في حياتها قبل الارتباط، موضحًا أن زوجته كانت من معجباته، وكانت واعية وفاهمة لكل أمور حياتها.

وأضاف "زين"، خلال حواره في برنامج "حكايات لطيفة"، الذي يُعرض على شاشة "أبو ظبي" و "DMC"، مع الفنانة التونسية لطيفة: "الواحد الحمد لله اتجوز بعقله وبقلبه وهذا شيء جميل جدًا"، موضحًا أن زوجته بعيدة كل البعد عن الوسط الفني، ولا يُحب أن يقحم عائلته في حياته العملية.

وأشار إلى أنه لا يحب أن يقحم عائلته وأولاده في عمله الفني، ولم ينشر أي صورة لأولاده عن قصد على السوشيال ميديا ولا لزوجته أيضًا، مضيفًا: "كل الصور اللي نزلت ليا وأم علي زوجتي كانت مسروقة"، مداعبًا زوجته: " دي ولية أمر قلبي وتاج راسي".

ويعتبر "حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.

​