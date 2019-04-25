انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عباسي مدني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 08:54 مساءً - أدى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من المسؤولين والأعيان والشخصيات الرسمية والشعبية، اليوم الخميس، صلاة الجنازة على مؤسس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية، عباسي مدني، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشارك أمير قطر في صلاة الجنازة على مدني، الذي توفي أمس الأربعاء، في مستشفى بالعاصمة الدوحة إثر مرض عضال، في مسجد محمد بن عبد الوهاب، أكبر المساجد في العاصمة القطرية.

وسينقل جثمان مدني -الذي كُفّن بعلم الجزائر- إلى بلاده ليدفن هناك، بحسب مصادر مقربة من عائلته.

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من هو عباسي مدني؟

ونشأ مدني في محيط محافظ يهتم بالتعليم الديني، في مدينة سيدي عُقبة بولاية بسكرة جنوبي الجزائر، ثم التحق في بداية الخمسينيات بثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.

وبعد استقلال الجزائر عام 1962، اعترض مدني على التوجه الاشتراكي للحكم في الجزائر، واحتكار حزب جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي بالبلاد.

وبقي بعد خروجه من البلاد رقماً مهماً في السياسة الجزائرية؛ نظراً إلى دور حزبه، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والتيار الذي ينتمي إليه، في الأحداث التي شهدتها الجزائر منذ إقرار التعددية في نهاية الثمانينيات.