"موضة من 2016" قبل دينا.. سميرة سعيد وكيم كارداشيان تتألقان بملابس بلاستيك شفاف

تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع أحدث إطلالات الراقصة دينا، عقب ظهورها بملابس بلاستيك، حيث ارتدت فستان من الأصفر النيون، مع قطعة أخرى من البلاستيك الشفاف.

ونشرت الراقصة، الصورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُرفقة بتعليق "صباح الفل كل سنة و كل حبايبي طيبيين"، حيث يتزامن اليوم الـ25 من أبريل مع احتفالات سيناء.

وعلى الرغم من تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإطلالة، مُرجحين كونها صيحة جديد لموضة العام، إلا أن تلك الإطلالة لم تكُن الأولى، حيث تعود موضة الملابس البلاستيك إلى ثلاث سنوات، قبل أن تظهر دينا بها مؤخرًا.

سميرة سعيد:

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وخطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد، الأنظار حولها في 2016، عقب خضوعها لجلسة تصوير جديدة، وجريئة، حيث ارتدت خلالها، فستان "ماكسي" قصير، باللون الموف، مع قطعة أخرى من البلاستيك الشفاف أيضًا، مُعتمدة على نظارة شمسية بنفس لون الفستان وحذاء رياضي.

وتفاعل الرواد حينها مع الإطلالة بشكل كبير، خاصة إنها كان غريبة وغير متداولة حينها.

كيم كارداشيان:

ونشر موقع إنترتيمنت تونايت، في منتصف عام 2017، صورة لنجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان وهي ترتدي فستان شفاف من البلاستيك، كشف عن جسدها، ثم ارتدت فوقه معطف، باللون الرصاصي، من توقيع "جيل ساندر".

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