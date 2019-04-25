بالتزامن مع حفل ريهام حجاج.. ياسمين عبدالعزيز تشارك متابعيها بـ"فيديو جديد"

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطع فيديو جديد، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت عبدالعزيز، خلال المقطع، التي اعتمدت فيه على تطبيق "سناب شات"، بإطلالة طبيعية، هادئة، وهي ترصد موقع تصوير مسلسلها القادم "لأخر نفس".

وتفاعل العديد من متابعيها مع المقطع، الذي حقق نحو 16.000 مشاهدة في أقل من نصف ساعة، مشيدين بإطلالتها.

وعادًة ما تحرص عبدالعزيز، على مشاركة متابعيها بصور يومية عبر "إنستجرام"، إلا إنها كانت قد غابت تمامًا، أول أمس، بالتزامن مع المقاطع المصورة من الاحتفالية الخاصة التي أقامتها الممثلة ريهام حجاج ورجل الأعمال محمد حلاوة، الزوج السابق لياسمين عبدالعزيز.

Advertisements

وتسبب حفل لأسباب غير معلومة، في حيرة بين متابعي ريهام حجاج بشأن الهدف منه، إذ اعتبره البعض حفل زفاف مؤجل منذ إعلان زواجهما في يناير الماضي، الأمر الذي نفته الفنانة الشابة بتعليق عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، اليوم، جاء فيه: "على فكرة كل الأخبار اللي بتقول إن حفلة إمبارح حفلة جواز دي أخبار كذب.. دي حفلة عادية بدون مناسبة"، لتضع حدًا للشائعات المتداولة على السوشيال ميديا.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد عادت مجددًا عصر أمس، بعد نفي "حجاج" للشائعات، ونشرت عددًا من اللقطات المصورة ضمن كواليس العمل الدرامي الرمضاني ذاته.

​