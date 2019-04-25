"الضابط دعاء" عن نظرة المجتمع للسيدات: "الرجالة عرفوا قيمتنا"

حلت ملازم أول دعاء محمد حسن، ضيفة على برنامج "كلام البنات"، الذي تقدمه الإعلامية نرمين الشريف عبر فضائية "TEN"، وقالت إن نظرة المجتمع للسيدات تغيرت.

وأوضحت: "التحقت بالقوات المسلحة بفضل الله، ثم بتشجيع من والدتي ووالديّ، اللذين دعما قراري، حتى وإن كان المحيطون بنا غير موافقين عليه بسبب كوني فتاة".

وتابعت: "الست حتى لو في البيت تقدر تعمل كل حاجة، وناقصها يكون عندها الثقة في نفسها، وبحس إن الرجالة في بعض الأوقات عندهم الخوف من نجاح الست وتفوقها عليهم، لكن مش معنى إنها ناجحة إنها هتظهر إنها أقوى من الرجالة".

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وأردفت، أن السيدات يحتجن إلى الرجال بجانبهن لدعمهن: "إحنا دايما بنحتاج الآباء والإخوة والأزواج مهما كانت النجاحات التي حققناها، لكن السيدات دخلن كل المجالات.. والراجل عرف قيمة الست".

وتحتفل الدولة المصرية اليوم الخميس 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، حيث يعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتي استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء، وفيما يلى نعرض أبرز 10 معلومات عن يوم تحرير سيناء.

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