ضابطات بالقوات المسلحة عن ارتداء الزي العسكري: "حاجة حلوة"

حل عدد من الضابطات بالقوات المسلحة ضيفات على برنامج "كلام البنات"، الذي تقدمه الإعلامية نرمين الشريف، عبر فضائية "TEN".

وقالت مقدم رشا حافظ صابر، إنها تخرجت من كلية التمريض بتقدير كبير، حتى أنها حصلت على الترتيب الثالث بين أقرانها في الدفعة، مشيرةً إلى أن والدها اقترح عليها الانضمام للقوات المسلحة.

وعن ارتدائها الزي العسكري، قالت: "احساس البدلة مختلف، بيدينا ثقة في نفسنا ، وبنبقى فخورين إننا بنعمل حاجة للبلد .. حاجة حلوة".

أما النقيب الأميرة راندا عوض، إنها شاهدت إحدى حفلات التخرج الخاصة بضابطات القوات المسلحة: "حبيت أبقى واحدة منهم، ووالدي ووالدتي كانوا معارضين بسبب صعوبة المهنة، وإني هكون بعيدة عنهم، لكن أنا صممت".

وأوضحت، أنها ابتعدت عن أهلها 90 يومًا عاشت فيها الحياة العسكرية الصارمة، مؤكدةً رضاها عن هذا التحدي الصعب الذي خاضته.

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وبالنسبة للملازم دعاء محمد حسن فقد قالت: "كان نفسي أكون ضابط، بس كنت خايفة من المسئولية، وبعد التخرج اشتغلت في مستشفيات عسكرية، وكان في واحدة منهم فيها قائد حببتنا في كل حاجة، والوسط اللي اشتغلت فيه حسسني إني في فريق مش كل واحد بيشتغل لوحده".

أما ملازم أول رحيل وفاء، فقالت إنها قرأت عن الالتحاق بالقوات المسلحة وحصلت على بكالوريوس تمريض ثم أصبحت معيدة في جامعة حلوان ثم التحقت بالكلية الحربية.

وأضافت: "خضنا الكثير من الاختبارات ولم أكن متأكدة إذا ما كنت سأقبل، لكنني في النهاية استطعت خوض كل الاختبارات".

وتحتفل الدولة المصرية اليوم الخميس 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، حيث يعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء، وفيما يلى نعرض أبرز 10 معلومات عن يوم تحرير سيناء.

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