نجمات عربيات وعالميات في الجمبسوت وآخرهنّ أمل كلوني

الجمبسوت من صيحات الموضة الرائجة جدًّا ولاسيما في الاطلالات الرسمية، ولهذا فقد أصبحنا مؤخرًا نشاهد العديد من النجمات العربيات والعالميات في اطلالات أنيقة ولافتة في تصاميم الجمبسوت المتنوعة، وهذه الاطلالات بدت في الكثير من الأحيان أكثر تميزًا وأكثر جمالًا من الاطلالات الكلاسيكية في الفساتين. وقد اخترن اليوم مجموعة من اطلالات النجمات المميزة في الجمبسوت وآخرهنّ أمل كلوني Amal Clooney وإليكِ التفاصيل.

أمل كلوني في جمبسوت أنيق من ستيلا مكارتني:

شاهدنا أمل كلوني Amal Clooney مؤخرًا وقد اختارت اطلالة أنيقة وناعمة في جمبسوت باللون الأزرق الكحلي من “ستيلا مكارتني” Stella McCartney، تصميمه مميز بقصة الكتف الواحد مع أرجل واسعة وقصيرة، وقد زينت خصرها بحزام عريض من الجلد باللون الأسود، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ أسود، وحقيبة كلاتش باللونين الأسود والأبيض. أمل كلوني في جمبسوت أنيق من ستيلا مكارتني

درة زروق في جمبسوت باللون الفضي البراق:

كذلك شاهدنا درة زروق مؤخرًا في مهرجان "قابس سينما فن" في تونس، وقد اختارت جمبسوت باللون الفضي البراق من تصميم مهند كوجاك، تصميم الجمبسوت مبتكر مصنوع من قماشين مختلفين، الأول براق مزين بالترتر، والثاني من الحرير المنسدلة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش براقة أيضًا، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ناعمة.

درة زروق في جمبسوت باللون الفضي البراق

جيجي حديد في جمبسوت مبتكر باللون الأزرق:

من الاطلالات اللافتة كانت اطلالة جيجي حديد Gigi Hadid في جمبسوت مبتكر باللون الأزرق من “ايمليا ويكستيد” Emila Wickstead بأكمام طويلة، وأرجل منسدلة، مزين من جهة واحدة بما يشبه الرداء الذي أضاف إليه لمسات دراماتيكية، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ بنقشة جلد الأفعى.

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جيجي حديد في جمبسوت مبتكر باللون الأزرق

نجوى كرم في جمبسوت براق من رامي قاضي:

جميعنا لاحظنا أنّ نجوى كرم أصبحت ميالة لاختيار تصاميم الأزياء اللافتة، ومنها اطلالتها في هذا الجمبسوت البراق والملون الذي اختارته من رامي قاضي Rami Kadi، والذي بدا أشبه ببنطلون ملون مع توب فضية براقة، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة.

نجوى كرم في جمبسوت براق من رامي قاضي

شاهدي اطلالات النجمات العربيات والعالميات في الجمبسوت مؤخرًا، واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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