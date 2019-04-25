أسباب تكسر الاظافر .. تعرفي اليها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 أبريل 2019 07:35 مساءً - هناك أكثر من عامل قد يؤدي الى اسباب تكسر الاظافر ، اليك أبرزها. اذا كنتي تعانين من هذه المشكلة تعرفي على ابرز هذه الاسباب، كي لا تكون اظافرك عرضة للتكسر ولتستعيدي حيوبتها ولمعاتها.



1- تعانين من نقص في الحديد

أن تكون أظافرك مقعرة أو منخفضة (مثل داخل ملعقة) قد يعود ذلك لانخفاض مستويات الحديد أو فقر الدم. يساعد الحديد على تشكيل الهيموغلوبين، وهو الجزء الذي ينقل سريعا خلايا الدم الحمراء المحمّلة بالأكسجين النقي إلى مصفوفة الظفر. ومن دون ذلك، سيحصل توقف لـ نموالأظافر.



2- تكثرين من الطباعة و كتابة الرسائل

هل تعلمين أن ذلك الصوت الذي تصدره أظافرك لدى الطباعة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والنصوص يقوم بما هو أكثر من ازعاج الناس حولك. إن كان ظفرك يلامس لوحة المفاتيح أو شاشة الهاتف الذكي مرارا وتكرارا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انقسامه وتكسره، أو تكسر الحواف.







3- لا تطبقين مرطب اليدين إلا في الصباح

عليك تطبيق مرطب اليدين في كل مرة تغسلين بها يديك. الماء يجفف جلدك، وإذا كانت البشرة حول لحميات الظفر وتحتها جافة فإن مصفوفة الظفر ستكون كذلك أيضا. وهذا يعني أنها عرضة للتكسر والتقسم.



4- تحتاجين مكملات غذائية

قد تعتقدين أن المكملات الجمالية كلام فارغ، ولكن هناك أدلة حقيقية وراء البيوتين، فيتامين (ب) الذي يعرف كمقو للشعر والأظافر. ووجدت دراسة نشرت في مجلة Cosmetic Dermatology أن تناول 2.5 ملغم من فيتامين ب يوميا يحسن قوة الأظافر ويقلل هشاشتها بعد ستة إلى تسعة أشهر. في حين أن نقص البروتين أمر نادر الحدوث، إذا بدأت أطراف أظافرك تتقشر أو ظهرت بعلامات طولية (كلاهما علامات هشاشة وضعف الظفر)، يمكن أن يساعدك البيوتين.



5- لا تهتمين بنوعية مزيل طلاء الاظافر

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إن تم مزج البنزين والكحول، فقد تكون رائحته مثل رائحة مزيل طلاء الأظافر. لذا لا تصدمي لعدم كون مزيل طلاء الاظافر مقوي صحي لأظافرك. الأسيتون التقليدي يجرد الظفر من الزيوت الطبيعية، ويتركها ضعيفة هشة. حتى المزيلات التي لا تحتوي الأسيتون يمكن للمذيبات أن تكون مجففة جدا.

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