بصورة وتعليق.. منة فضالي تدعو بالشفاء لشريف مدكور: قلبه أبيض

عبرت الفنانة منة فضالي، لمتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن حزنها لما أعلنه الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بورم في القولون.

نشرت "فضالي" صورة للإعلامي شريف مدكور، وعلقت عليها قائلة: "شريف من الناس المحترمة اللي تبقي فخور بيها وكفاية إنه قلبه أبيض ومتصالح مع نفسه.. سلامتك مليون سلامة.. شيشو القمر تقوم بسلامه يا رب يا غالي".

Advertisements

وحازت الصورة على تأييد الكثير من متابعيها، الذين تمنوا الشفاء للإعلامي شريف مدكور: "ألف مليون سلامة، ربنا يشفيه ويعافيه".

وكان الإعلامي شريف مدكور، أعلن عن إصابته بورم في القولون، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، موجهًا الشكر والتقدير للممرضة التي رافقته في المستشفى حتى الاطمئنان على حالته.

​