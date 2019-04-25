تعرفي على قواعد التعامل في الحفلات

هل أنت مدعوَّة إلى حفل كوكتيل، وترغبين في أن تظهري بكامل لباقتك؟ إذًا، عليكِ اتباع نصائح الاتيكيت الآتية التي تُعدِّدها خبيرة الإتيكيت نادين ضاهر:

• مُشكلة عدم احترام الوقت أصبحت متفشيَّة في مجتمعاتنا، ولذا يترتَّب على المدعوّ(ة) احترام الوقت المُحدَّد على الدعوة الموجَّهة إليه(ا).

• مدَّة استقبال المدعويِّن إلى المناسبة لا يجب أن تتجاوز نصف الساعة.

• الالتزام بنوع اللباس المذكور على الدعوة هام. أمَّا إذا لم يُحدَّد نوع اللباس، فمن المفضَّل أن يحضر المدعو مرتديًا اللباس المحتشم، مع الابتعاد عن الأزياء اللافتة للأنظار أو تلك المبتذلة، لأنَّ احترام الشكل ينبثق من احترام الذات. وفي هذا الإطار، يجدر بالمراة المدعو ألَّا تُغالي في وضع المجوهرات.

• عند الحضور، ينبغي على المدعوّ(ة) التعريف بنفسه، مع إلقاء التحيَّة على الأفراد الذين تربطه بهم معرفة سابقة. علمًا أنَّ هذه المناسبة تهدف أيضًا إلى التعرُّف إلى أفراد جدد خلال الحفل، وفي هذا الإطار يُمكن الطلب من صاحب الدعوة أن يُعرِّفنا إلى أحد المدعوّين.

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• يجدر الإمساك بالمشروب باليد اليسرى، لتبقى اليد اليمنى جاهزةً للمصافحة.

• إذا كان حفل الكوكتيل خاص في مناسبة وطنيّة، فلا يجوز وضع صورة العلم على قالب الحلوى، لأنَّ تقطيع العلم يرمز إلى التقسيم. ويُستحسن توزيع الأعلام على الطاولة.

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