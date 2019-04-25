مصرع ملاكمة روسية بطريقة مأساوية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فارقت الحياة بطلة روسيا في الملاكمة التايلاندية، كريستينا ميالينا البالغة 26 عاما، بعد تعرضها لحادث مأساوي.

الملاكمة الروسية توفيت فور سقوطها من الطابق الـ13 من شرفة إحدى البنايات السكنية في العاصمة الروسية موسكو.

Advertisements

الشرطة الروسية تجري التحقيق مع عدد من سكان المبنى الذي وقعت فيه الحادثة، كما تقوم بمشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة.

كريستينا ميالينا كانت قد حققت بطولة روسيا في “الملاكمة التايلاندية” عام 2013، ومثلت المنتخب الروسي في بطولة أوروبا للعبة ذاتها.. ولعبت ميالينا في طفولتها كرة اليد قبل أن تحترف الملاكمة التايلاندية بعمر الـ18.