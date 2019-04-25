انت الان تتابع تفاصيل خبر صواريخ وطائرات مسيرة في نزاع عشائري بالعراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 05:56 مساءً - تمكنت قوات الجيش العراقية، اليوم الخميس، من فضّ نزاع مسلح بين عشيرتين، استخدمت فيه طائرات مسيرة خلال الاشتباكات، التي وقعت في محافظة البصرة (جنوب البلاد).

وقال مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر، محمد الزيداوي، إن اشتباكات اندلعت في منطقة "كرمة علي"، التابعة "لناحية الهارثة"، بين عشيرتين متجاورتين، هما "الحمادنة والبطوط"، بسبب خلافات قديمة.

وأضاف أن الاشتباكات شهدت تطوراً كبيراً، بعد استخدام العشيرتين لطائرات مسيرة، لتصوير وتحديد الاهداف ومن ثم ضربها"، مشيراً إلى أن "صواريخ متعددة الانواع استخدمت في القتال".

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وأوضح أن الاشتباكات نتج عنها "سقوط 4 قتلى و4 جرحى كحصيلة اولية"، متهماً الجهات المعنية بإخفاء حصيلة الضحايا.

والبصرة واحدة من مدن العراق، التي تحتوي على أسلحة خارج سلطة الدولة تمتلك معظمها العشائر العربية والفصائل المسلحة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تسجيلية أظهرت شدة المعارك بين الأحياء السكنية، ما أثار رعباً شديداً بين السكان.