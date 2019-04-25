انت الان تتابع تفاصيل خبر ملايين الأطفال لا يتلقون لقاح الحصبة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 05:56 مساءً - أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن أكثر من 20 مليون طفل سنوياً لم يحصلوا على لقاح الحصبة في شتى أنحاء العالم، خلال السنوات الثماني الماضية، وهو ما يمهد الطريق أمام الإصابة بفيروس يسبب في الوقت الراهن حالات تفشٍّ للمرض على مستوى العالم.

وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): "سيجد فيروس الحصبة دائماً أطفالاً لم يتلقوا اللقاح، الأرض الخصبة لبؤر تفشي الحصبة التي نشهدها الآن في العالم تم تمهيدها قبل سنوات".

وذكر تقرير "اليونيسف" أن نحو 169 مليون طفل لم يتلقوا الجرعة الأولى من لقاح الحصبة بين عامي 2010 و2017، وهو ما يعادل 21.2 مليوناً في العام بالمتوسط، وفق ما نشرته وكالة "رويترز"، اليوم الخميس.

وتفيد بيانات لمنظمة الصحة العالمية بأن زيادة القابلية للإصابة بالمرض أدت إلى ارتفاع حالات عدوى الحصبة إلى أربعة أمثالها تقريباً في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2018، إلى أكثر من 112 ألف حالة.

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وقالت "اليونيسف" إن نحو 110 آلاف شخص، معظمهم أطفال، لقوا حتفهم في عام 2017، بسبب الحصبة، وهو ارتفاعٌ نسبته 22% عن العام السابق.

والحصبة مرض شديد العدوى قد يؤدي إلى الوفاة أو يسبب العمى أو الصمم أو تلفاً بالدماغ، وينتشر حالياً في بؤر تفشٍّ بعديد من المناطق في العالم بما يشمل الولايات المتحدة وأوروبا والفلبين وتونس وتايلاند.

ويجب أن يحصل الأطفال على جرعتين من لقاح الحصبة، لحمايتهم من العدوى، وتقول منظمة الصحة العالمية إن تطعيم 95% من السكان ضروري، لتحقيق ما يطلق عليها "حصانة القطيع" من الحصبة.

وقالت "اليونيسف" إن صعوبة الوصول إلى سكان بعض المناطق وضعف الأنظمة الصحية والاستخفاف بالأمر وفي بعض الحالات الخوف أو التشكك في اللقاح، أدى ذلك كله إلى تغطية عالمية للجرعة الأولى نسبتها 85% في عام 2017، والجرعة الثانية بنسبة 67%.

وقالت فور إن الحصبة مرض "شديد العدوى" بشكل لا يمكن تجاهله، وحثت المسؤولين في قطاع الصحة على بذل مزيد من الجهد لمكافحته.