داخل أحد أروقة محكمة الأسرة في شبرا، وقفت سيدة في منتصف العشرينات، تدعى"رنا. م"، ترفع دعوى نفقة ضد زوجها الثلاثيني، بعد إصابتها بورم في النخاع الشوكي معللًا عجزه عن تحمل مصاريف علاجها.
بعد زواج دام لمدة 3 سنوات، كان يسودة الآمن والطمأنية، بدأت الزوجة العشرينية تراودها آلالام بعد ولادتها وبعد عمل الأشعة الرانينية اكتشفت إصابتها بورم في النخاع الشوكي.
وسط انهيار تام حاولت رنا اللجوء لزوجها لطمئنتها والوقوف بجوارها الإ أنها تفاجئت بعكس المتوقع حيث قالت لـ"هُن"، "لقيته بيشرب سجاير ومضايق جدًا، كنت مفكراه زعلان علشاني ولما سألته قالي مش هقدر اصرف على علاجك، شوفي أنا معيشك في اية مش هيبقى موت وخراب ديار".
كان مستوى الزوج المادي جيد بشكل كبير رغم ذلك اختار التخلي عن زوجته وعن ابنته التي لم تُكمل عامها الأول، "طلقني وقالي شوفي حد غيري يشيل الهم ده، خدت حاجتي ومشيت الورم مأثر على رجلي جدًا رجلي كأنها فيها شيكارة رمل".
لم تجد رنا أي طريق تلجأ له بعد طلاقها فأهلها غير ميسورين الحال، لذا قررت اللجوء للقضاء لمحاولة حصولها على نفقة بعد طلاقها، كوسيلة للعيش هى وابنتها.
كانت هذه تفاصيل خبر رنا من أمام محكمة الأسرة: "زوجي رفض علاجي من السرطان.. وقال لي شوفي حد غيري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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